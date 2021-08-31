Göztepe'de Ünal Karaman dönemi sona erdi
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Göztepe'de Ünal Karaman dönemi sona erdi

Göztepe'de Ünal Karaman dönemi sona erdi
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman dönemi sona erdi.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman dönemi sona erdi.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Ünal Karaman'la yolların ayrıldığı belirtilerek, "Duruşu ve kişiliğiyle Türk futbolunun örnek karakteri olan Ünal Karaman'a ve ekibine Göztepe'mize katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

2019-2020 sezonu 21. haftasında Göztepe'nin başına geçen Ünal Karaman, sarı-kırmızılı ekibin başında çıktığı 24 müsabakada 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 34 gol atan Göztepe, kalesinde 41 gol gördü.

Bu sezonun ilk 3 haftasında 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Göztepe, 2 puan ve averajla 14. sırada yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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