Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut dönemi sona erdi
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Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut dönemi sona erdi

10.01.2021 15:39 | Son Güncelleme: 10.01.2021 15:45
Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut dönemi sona erdi

Süper Lig'de evinde Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 yenilen Göztepe'de Teknik Direktör İlhan Palut devri sona erdi.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut'la yollar ayrıldı.

Son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından Antalyaspor'a da kaybeden sarı-kırmızılılarda genç teknik adam maç sonu oyuncularla vedalaşmıştı. Göztepe Kulübü de yaptığı açıklamada İlhan Palut ile yolların ayrıldığını açıkladı.

"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Açıklamada "Yapılan karşılıklı görüşmenin ardından hocamızın istifası kabul edilmiştir. İlhan Palut ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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