Göztepe'de Güncan emekli oldu

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'de Altınbaş Holding döneminden bu yana uzun yıllardır kulüp müdürlüğü görevini üstlenen Gürol Güncan emekliye ayrıldı. Başkan Mehmet Sepil, Gürsel Aksel Stadı'nda bir araya geldiği Güncan'a plaket verdi. Yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüze uzun yıllardır emek veren Kulüp Müdürümüz Gürol Güncan emekli oldu. Bugün gerçekleşen törende çalışma arkadaşlarıyla vedalaşan Gürol Güncan'a emekleri için teşekkür ediyor, devam eden yaşantısında sağlık ve başarılar diliyoruz" ifadeleri kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı