Göztepe'de Guilherme tamam
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Göztepe'de Guilherme tamam

25.09.2020 15:16 | Son Güncelleme: 25.09.2020 15:21
Göztepe'de Guilherme tamam

Trabzonspor'un geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı ve geçtiğimiz günlerde yollarını ayırma kararı aldığı Guilherme, Göztepe ile anlaştı.

Trabzonspor'un geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı ve geçtiğimiz günlerde yollarını ayırma kararı aldığı Guilherme, Göztepe ile anlaştı. Brezilyalı oyuncunun kısa süre içinde sarı-kırmızılı kulübe imza atması bekleniyor.

Göztepe, Trabzonspor'un geçen sezon renklerine bağladığı Guilherme ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı takımla her konuda anlaşan Brezilyalı oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmek için İzmir'e geldiği öğrenildi. 29 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde resmi imzayı atması beklenirken, Trabzonspor'un Guilherme için Göztepe'den herhangi bir bonservis ücreti talep etmediği ifade edildi.

Guilherme, Trabzonspor formasıyla çıktığı 46 maçta 9 gol, 8 asistle takıma katkı sağlamıştı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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