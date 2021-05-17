Göztepe'de Berkan'dan 2 yıllık imza
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Göztepe'de Berkan'dan 2 yıllık imza

Göztepe'de Berkan'dan 2 yıllık imza
Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ - Haberler | Spor

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 10'uncu sırada tamamlayan Göztepe, iç transferde bir oyuncusuyla sözleşme imzaladı.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 10'uncu sırada tamamlayan Göztepe, iç transferde bir oyuncusuyla sözleşme imzaladı.

Beşiktaş karşılaşmasından önce stoperi Atınç Nukan'la 3 yıllık mukavele imzalayan sarı-kırmızılılarda sol bek Berkan da sözleşmesini uzattı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "3 sezondur şanlı formamızı giyen oyuncumuz Berkan Emir'in sözleşmesi 2 yıl daha uzatılmıştır. Şanlı formamızla nice başarılar Berkan" ifadeleri kullanıldı.Bu sezon Göztepe formasıyla 34 resmi maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu toplam 2808 dakika süre aldı. Berkan 1 kez ağları sarstı, 5 kez de asist yaptı.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

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