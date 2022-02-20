Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, korona virüse yakalandı - Haberler
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Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, korona virüse yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, korona virüse yakalandı

Göztepe, Başkan Mehmet Sepil'in PCR testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Göztepe, Başkan Mehmet Sepil'in PCR testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Galatasaray ile oynanacak maç öncesinde kötü bir haber aldı. Sarı-kırmızılı kulüp, Başkan Mehmet Sepil'e yapılan Covid-19 PCR testinin sonucunun pozitif sonuçlandığını açıkladı. Mehmet Sepil'in genel sağlık durumunun iyi olduğunu duyuran İzmir temsilcisi, Sepil'in tedavi ve izolasyon sürecinin evinde devam ettiğini bildirdi.

(Salih Yılmazsoy/İHA)

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, korona virüse yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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