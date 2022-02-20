Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, korona virüse yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Göztepe, Başkan Mehmet Sepil'in PCR testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Göztepe, Başkan Mehmet Sepil'in PCR testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Galatasaray ile oynanacak maç öncesinde kötü bir haber aldı. Sarı-kırmızılı kulüp, Başkan Mehmet Sepil'e yapılan Covid-19 PCR testinin sonucunun pozitif sonuçlandığını açıkladı. Mehmet Sepil'in genel sağlık durumunun iyi olduğunu duyuran İzmir temsilcisi, Sepil'in tedavi ve izolasyon sürecinin evinde devam ettiğini bildirdi.
(Salih Yılmazsoy/İHA)
İhlas Haber Ajansı - Güncel