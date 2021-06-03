Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Halil Akbunar'ın Milli Takım kadrosundan çıkarılmasına tepki gösterdi
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Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Halil Akbunar'ın Milli Takım kadrosundan çıkarılmasına tepki gösterdi

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Halil Akbunar'ın A Mili Takım'ın EURO 2020 kadrosundan çıkarılmasına Göztepe Başkanı Mehmet Sepil tepki gösterdi. 27 yaşındaki futbolcunun bu sezon 20 gole katkı verdiğini belirten Sepil, "Milli Takım kadrosuna alınmadıysa, bu futbol tarihinde örneği görülmemiş bir hadisedir" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'da EURO 2020 kadrosundan çıkarılan 4 isimden biri olan Halil Akbunar'a Göztepe Başkanı Mehmet Sepil sahip çıktı. Şenol Güneş'in bu kararını eleştiren Sepil, "Türk futbolcular içinde en fazla gole katkısı olan ve maçların tamamını oynayan oyuncuyu Milli Takım'a almıyorsunuz. Bunun da Türkiye'deki çarpık futbol mantalitesinin ürünü olduğunu düşünüyorum" dedi.

"SADECE HOCAYI DEĞİL SİSTEMİN TÜMÜNÜ SORGULAMAK GEREKİYOR"

GözGöz TV'ye konuşan Sepil, bu kararın tarihte bir ilk olduğunu vurgularken, "Halil hiç tartışmadan Türk futbolunun yükselen bir değeri. Bugün eğer Halil, Milli Takım'a seçilmediyse büyük haksızlık olarak görürüm. Halil, Milli Takım kadrosuna alınmadıysa, bu futbol tarihinde örneği görülmemiş bir hadisedir. Bu sezon 20 gole katkısı olmuş, daha önce son derece başarılı sezon geçirmiş, Türk futbolcular içinde en fazla gole katkısı olan ve maçların tamamını oynayan oyuncuyu Milli Takım'a almıyorsunuz. Bunun da Türkiye'deki çarpık futbol mantalitesinin ürünü olduğunu düşünüyorum. Kişilere saldırmadığım için zaman zaman eleştiriliyorum. Halil gibi bir oyuncu Milli Takım'da kadroya girmediyse, sadece seçmeyen hocayı değil sistemin tümünü sorgulamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Halil Akbunar'ın Milli Takım kadrosundan çıkarılmasına tepki gösterdi
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Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Halil Akbunar'ın Milli Takım kadrosundan çıkarılmasına tepki gösterdi - Haberler Spor
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