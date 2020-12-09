Göztepe - Aytemiz Alanyaspor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?
Süper Lig'de daha önceden ertelenmiş olan maçlar bugün başlıyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Göztepe - Aytemiz Alanyaspor maçıdır. Peki Göztepe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?
Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün akşam oynanacak karşılaşmalardan birisi Göztepe - Aytemiz Alanyaspor maçıdır. Peki Göztepe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?
GÖZTEPE - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Daha önceden ertelenen Göztepe - Aytemiz Alanyaspor maçı 9 Aralık Çarşamba günü (bugün akşam) saat 18:30 'da başlayacaktır.
GÖZTEPE - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?
Göztepe - Aytemiz Alanyaspor maçı Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında yayınlanacaktır.
GÖZTEPE - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir'de oynanacak.
GÖZTEPE - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?
ALİ ŞANSALAN(Hakem)
ESAT SANCAKTAR(1. Yardımcı Hakem)
MEHMET CEM HANOĞLU(2. Yardımcı Hakem)
KADİR SAĞLAM(Dördüncü Hakem)
ATİLLA KARAOĞLAN(VAR)
YAKUP ÖZHAN(AVAR)
HÜSEYİN SABANCI(Gözlemci)
İSMAİL ŞENOĞLU(Temsilci)
NURULLAH ÖZTÜRK(Temsilci)
REFİK EMRE(Temsilci)