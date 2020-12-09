Göztepe - Aytemiz Alanyaspor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

Süper Lig'de daha önceden ertelenmiş olan maçlar bugün başlıyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Göztepe - Aytemiz Alanyaspor maçıdır. Peki Göztepe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?