Asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak! Gözler saat 15.00'e çevrildi, işte masadaki son rakam

Asgari ücret tespit komisyonunun 2022 yılı asgari ücretini belirleme çalışmalarında sona gelindi. Komisyon bugün saat 11.00'de son kez toplanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından yeni asgari ücretin ilan edilmesi bekleniyor.

RAKAMI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK?

2022 için uygulanacak uygulanacak asgari ücreti saat 15.00'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor. İşveren ve işçi tarafının asgari ücretin miktarı konusunda uzlaştığı ve rakamın 3 bin 900 olacağı da gelen iddialar arasında.

CUMHURBAŞKANI'NIN GÖRÜŞÜ KRİTİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücrete ilişkin yapılan görüşmelerle ilgili son noktayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la paylaşacak. Bu görüşmenin ardından nihai karar da kamuoyu ile paylaşılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücretle ilgili düşünceleri, rakamın belirlenmesinde etkili olacak. Erdoğan'ın gerek duyulması durumunda işverenlerle görüşüp, uzlaşılamayan noktayı çözeceği de belirtildi.

SON YILLARIN EN YÜKSEK ZAM BEKLENTİSİ

Hükümet kanadından yeni yıla yaklaşılmasıyla birlikte gündeme gelen asgari ücret konusu hakkında yapılan açıklamalar beklentiyi artırdı. 20 yıllık AK Parti iktidarlarında yapılacak en yüksek zam oranı olacağı belirtilen yeni tarife için milyonlarca kişinin heyecanlı bekleyişi sürerken bu oranın 4 bin TL bandında olması bekleniyor.

VERGİ İNDİRİMİ GÜNDEMDE

Zam oranlarındaki yüksek beklentinin yanında vergi konusunun da karara bağlanması bekleniyor. Vergi ve prim indirimi içermeyen ücret senaryosuna göre asgari ücret; yüzde 31 artışla net 3 bin 700 liraya, yüzde 34 artışla 3 bin 785 liraya, yüzde 37 yükselişle 3 bin 870 liraya, yüzde 39,76 artışla da da yaklaşık 3 bin 950 liraya yükselecek. Vergi ve 5 puan işçi primi indiriminde de asgari ücret; yüzde 31 artması durumunda 4 bin 194 lira, yüzde 34 artması halinde 4 bin 284 lira, yüzde 37 artış halinde 4 bin 373 lira, yüzde 39,76 artması durumunda da 4 bin 462 lira olacak.

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