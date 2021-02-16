Görme engelli milli sporculardan 12'nci Fazza Para-Atletizm Şampiyonası'nda 9 madalya

Dubai'de düzenlenen 12'nci Fazza Para-Atletizm Şampiyonası'nda görmek engelli milli atletler 4 altın, 4 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

12'nci Fazza Para-Atletizm Şampiyonası'nda görme engelli milli sporcular toplamda 9 madalya aldı. 400 metrede Oğuz Akbulut 50.51 derecesiyle altın madalyaya uzanırken, disk atmada Nur Tırıklı 33.14 metre ile şampiyonluğa ulaştı. Milli atlet Öznur Alumur 200 metrede 29.67, 400 metrede ise 1.06.30 koşarak iki yarışta da gümüş madalyanın sahibi oldu. Hüseyin Kaçar, 1500 metrede 4.18.33'lük derecesi ile şampiyonada 3'üncü olurken, milli atlet Aslı Adalı 1500 metrede 5.23.56 koşarak gümüş madalya kazandı. 400 metrede yarışan Hakan Cıra, 49.58'lik derecesi ile gümüş madalyanın sahibi olurken, Sevda Kılınç Çırakoğlu ise koştuğu iki yarışta altın madalya kazandı. Sevda Kılınç, 400 metrede 59.14, 1500 metrede ise 4.44.50'lik derecesi ile altın madalyaya uzandı. Bu şampiyonadaki sonuçlarla beraber 5 milli sporcu Paralimpik Oyunları A barajını geçti ancak Paralimpik Oyunları'na katılabilmeleri için puan toplamaya ve sıralamada yerlerini korumaya devam etmek zorundalar.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nesrin AYDIN YALDIZ