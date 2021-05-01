Google verilerinde dikkat çeken detay! Milli gururumuz Bayraktar TB2'yi en çok Ermeniler merak ediyor

Son dönemde adından çokça söz ettiren Türkiye'nin silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2'ye dünyanın ilgisi büyük. Google verilerine göre ise, son 1 yılda aracı en çok merak edip arattıranlar Ermeniler oldu.

Türkiye'nin insansız hava araçları son dönemde tüm dünya tarafından dikkatle takip ediliyor. Özellikle Azerbaycan'ın Karabağ zaferine önemli katkı sunan Türkiye'nin silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2, her geçen gün daha çok merak ediliyor.

YUNANİSTAN'DAN DA İLGİ BÜYÜK

Bayraktar TB2'nin Google verilerine göre, insansız hava araçları dünyada binlerce kez aratıldı. Söz konusu araçları son 1 yılda ise en çok Ermeniler arattı. Yunanistan'ın da TB2'yi en çok aratan ülkeler arasında olduğu belirtildi.

ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENİNCE MERAK DA ARTTI

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaların başladığı 27 Eylül 2020 tarihinde Bayraktar TB2 ile ilgili aramalarda büyük artış yaşandı. Çatışmaların şiddetlendiği 4-10 Ekim arasında internette Bayraktar TB2 araması zirveye çıktı.