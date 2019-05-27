Google'dan Finlandiya'daki veri merkezine 600 milyon euro yatırım

– Google'ın üst şirketi Alphabet, Finlandiya'nın Hamina kentindeki veri merkezine ek 600 milyon euro yatırım yapacağını açıkladı.

Yerel medyada yer alan habere göre söz konusu ek yatırımla Alphabet'in Hamina'ya toplam yatırımının 1.4 milyar euroya ulaşacağı belirtildi. Yeni veri merkezinin, şirketin 2009 yılında satın aldığı Summa kentindeki eski kağıt fabrikasındaki veri tesisinde yer alacağı açıklandı.

Google Finlandiya Direktörü Antti Jarvinen, şirketin veri altyapısı ihtiyacının gün geçtikçe arttığını ve bu durumun yerel ekonomiye olumlu katkıları olacağını belirtti. Jarvinen, Finlandiya'daki veri merkezlerine yapılan önceki yatırımların ülkede ortalama 1,600 yeni iş oluşturduğuna dikkat çekti.

Kaynak: DHA

- İstanbul