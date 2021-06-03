Goldman Sachs'tan Bitcoin açıklaması: Altına değil, bakıra alternatif olabilir
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Goldman Sachs'tan Bitcoin açıklaması: Altına değil, bakıra alternatif olabilir

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan dikkat çeken bir Bitcoin açıklaması geldi. Bankanın Emtia Araştırmaları Birimi Başkanı Jeff Currie, Bitcoin'in altına değil ancak bakıra alternatif olabileceğini söyledi.

Goldman Sachs'ın tanınmış Emtia Araştırmaları Birimi Başkanı Jeff Currie, kripto paraların riske karşı hedge amaçlı kullanımı konusunda sorulan soruları yanıtladı.

Currie, altının genellikle yatırımcılar tarafından bir güvenli liman olarak görüldüğünü söylerken Bitcoin ve bakırın ise daha fazla risk iştahının arttığı dönemlerde hareketlendiğini kaydetti.

"DİJİTAL PARALAR BAKIRA İKAME OLABİLİR"

Analist, "Dijital paralar altına bir ikame olamaz. Eğer bir ikame olacaklarsa bakıra olabilirler. Zira ikisi de risk iştahının arttığı dönemde hareket eden varlıklar" ifadelerini kullandı.

Currie, Bitcoin'de 10 yıllık bir fiyat geçmişi bulunduğunu ve bunun varlığın kesinlikle risk iştahının artışı döneminde ilgi gördüğünü gösterdiğini belirtti.

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Goldman Sachs'tan Bitcoin açıklaması: Altına değil, bakıra alternatif olabilir
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