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Amerika Birleşik Devletleri, Goldman Sachs, Almanya, Forbes, Dünya, Ekonomi, Güncel

Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı

Goldman Sachs yatırım bankası müşterilerinin, yeni tip koronavirüs küresel ekonomiye etkisinin ele alındığı kapalı toplantı notlarının internete sızdırıldığı belirtildi. Sızan notlara göre; ABD nüfusunun yarısı ve Almanya nüfusunun yüzde 70'ine Kovid-19 bulaşacak. Hastalık, 8 hafta sonra zirveyi görecek.

17.03.2020 21:56 | Son Güncelleme: 17.03.2020 22:13

Forbes'tan Abram Brown'ın aktardığına göre, geçen hafta gerçekleşen toplantıya, Goldman Sachs'ın baş ekonomist Jan Hatzius ve sağlık şefi Michael Rendel ile ticari bankalarının temsilcileri de katıldı.

"HASTALIK 8 HAFTA SONRA ZİRVE GÖRECEK"

Toplantıya katılanlardan biri not alıp daha sonra bunları internetten yayınladı. Sızdırılan notlarda, koronavirüsün bulaşma oranlarıyla ilgili tahminler yer aldı. Bu tahminlere göre, ABD nüfusunun yarısı ve Almanya nüfusunun yüzde 70'ine Kovid-19 bulaşacak. Virüs kapanların yüzde 80'i hafif, yüzde 15'i orta ve yüzde 5'i kritik durumda olacak. Ölüm oranı ortalama yüzde 2 düzeyinde olacak. Hastalık, 8 hafta sonra zirveyi görecek.

"AŞI GELİŞTİRİLMEDEN SALGINA KARŞI MÜCADELE ZOR"

Goldman Sachs uzmanları, aşı geliştirilmediği sürece ülkelerin pandemiye karşı mücadele konusunda konsensüse varamayacağı görüşünde. ABD karantinaya meyilliyken İngiltere, insanların virüsle buluşması ve doğal bağışıklığın gelişmesinden yana.

"30 YILIN EN DÜŞÜK BÜYÜMESİ GERÇEKLEŞECEK"

Toplantıda seslendirilen tahminlere göre, küresel ekonomik büyük yaklaşık yüzde 2 büyümeyle son 30 yılın en düşük seviyede gerçekleşecek. S&P 500 endeksinin bu yıl yüzde -15 ilâ -20'lik hızla negatif büyüme sergileyeceği, bununla birlikte yılın ikinci yarısında piyasaların tamamen iyileşmesi gerektiği ifade edildi. Teknik olarak piyasa, tarihin en uzun kur artışından sonra 'restart' için temel arıyor.

Goldman Sachs'tan Forbes'a yapılan açıklamada, sızdırılan notların, yanlış bilgi içeren "kısa bir özetten daha fazlası olmadığı" kaydedildi. Toplantıda, pandemiyle ilgili farklı istatistiksel verilerin dile getirildiği, ama hiçbirinin Goldman Sachs'ın görüşü gibi lanse edilmediği savunuldu.

Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı

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Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı

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