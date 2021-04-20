Gol krallığında zirvede olan Boupendza fırtınası Antalyaspor karşısında da esti, Hatay 3 puana erişti

Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor evinde Ersun Yanal'ın takımı Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti. Hatayspor'a galibiyeti getiren goller 19 ve 68'te Boupendza'dan ve 55'te Diouf'tan geldi. Antalya'nın gollerini de 46'da Amilton, 87'de Fredy kaydetti. Boupendza böylece ligdeki gol sayısını 21'e yükseltti ve krallık yarışında yerini sağlamlaştırdı.

Türkiye Kupası'nın finalisti Antalyaspor, ligin flaş ekiplerinden Hatayspor'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu. Ersun Yanal'ın öğrencileri, ligin gol krallığında zirvede olan Gabonlu golcü Boupendza'yı durduramadı. Başarılı forvet, takımı adına iki gol kaydetti. 19 ve 68'de sahneye çıkan Boupendza'ya diğer formda takım arkadaşı Diouf da 55'te eşlik etti.

ANTALYA DÜŞÜŞE GEÇTİ

Bu sonucun ardından Antalyaspor ligdeki son 5 maçında 4'üncü yenilgisini almış oldu ve 42 puanda kaldı. Hatayspor ise 50 puandan 53 puana yükseldi. Gabonlu golcü de ligdeki gol sayısını 21'e çıkarttı.