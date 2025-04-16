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Gol 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gol 2 filmi ne zaman, nerede çekildi?

Gol 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gol 2 filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Gol 2 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Gol 2 konusu, özeti ve Gol 2 oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Gol 2 filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Gol 2 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Gol 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği Gol 2 konusu nedir, Gol 2 oyuncuları kimler ve Gol 2 özeti gibi konuları inceliyoruz.

GOL 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gol, Meksikalı Santiago Muñez'in profesyonel bir futbolcu olma hayalini anlatıyor. Santiago, küçük yaşta ailesiyle ABD'ye göç eder ve Los Angeles'ta zor şartlar altında çalışır. Yerel bir kulüpte oynarken eski Newcastle United oyuncusu Glen Foy tarafından keşfedilir.

Serinin ikinci filminde, Santiago Munez'in yükselişi devam ediyor. Newcastle United'daki başarısının ardından, Real Madrid'e transfer olma fırsatı yakalıyor. Ancak bu rüya gibi adım, beraberinde zor kararlar ve büyük sorumluluklar getirir ve Munez, kariyeri ve kişisel hayatı arasında denge kurmak zorunda kalır.

GOL 2 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular

Kuno Becker

Alessandro Nivola

Anna Friel

Stephen Dillane

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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