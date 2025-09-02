Gökhan Sazdağı Beşiktaş'a mı gidiyor, Trabzonspor'a mı gidiyor?

Transfer süresinin sona ermesine kısa bir zaman kala siyah-beyazlılar, kadro planlamasını hız kesmeden sürdürüyor. Cerny'yi renklerine bağlayan Beşiktaş, Keny Arroyo ile ise yollarını ayırdı. Milli arada ise hareketli günlerin yaşanması bekleniyor.

SAĞ BEKTE GÖKHAN SAZDAĞI GÜNDEMDE

Oğuzhan Genç yaptığı değerlendirmede, "Kayserispor'dan Gökhan Sazdağı'nın ismi sağ bek transferi için öne çıktı. Önümüzdeki günlerde bu konuda önemli gelişmeler yaşanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TA AYRILIKLAR DEVAM EDECEK

Siyah-beyazlılarda transfer hareketliliğinin süreceğini belirten Oğuzhan Genç, "4-5 oyuncu ile yolların ayrılması planlanıyor. Bu ayrılıkların ardından aynı sayıda transfer yapılacak. Ayrılması muhtemel yerli oyuncular arasında Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan bulunuyor. Yabancılardan ise Svensson'un yanı sıra, teklif gelmesi halinde Joao Mario ve Rashica ile de vedalaşılabilir" dedi.

TRABZONSPOR'DA TRANSFER HEDEFİ GÖKHAN SAZDAĞI

Trabzonspor, transfer çalışmalarını hızlandırırken Kayserispor'un deneyimli oyuncusu Gökhan Sazdağı'nı gündemine aldı. Bordo-mavililer, sağ bek ve orta sahada alternatifleri artırmak için bu hamleyi değerlendirmeye başladı.

FATİH TEKKE İLE TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde kadro planlamasını sürdüren Trabzonspor, daha önce de gündemine aldığı Gökhan Sazdağı'yı tekrar radarına aldı. Kayserispor formasıyla 133 resmi maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 6 gol ve 17 asistlik katkı sağladı.