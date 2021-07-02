Gökhan Meral Diyarbekirspor'da
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Gökhan Meral Diyarbekirspor'da

Gökhan Meral Diyarbekirspor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezonda 2. Lig'de şampiyon olup TFF 1. Lig'e yükselmek için transfere ağırlık veren Diyarbekirspor, kariyeri başarılarla dolu olan bir ismi daha transfer ederek camiasını heyecanlandırmaya devam etti.

Yeni sezonda 2. Lig'de şampiyon olup TFF 1. Lig'e yükselmek için transfere ağırlık veren Diyarbekirspor, kariyeri başarılarla dolu olan bir ismi daha transfer ederek camiasını heyecanlandırmaya devam etti.

Geçen sezon Kocaelispor'la TFF 1. Lig'e çıkma sevinci yaşayan deneyimli sol bek Gökhan Meral ile sözleşme imzalandı. Birçok takımda şampiyonluk yaşayan Gökhan, istikrar abidesi olarak biliniyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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