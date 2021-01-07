Gökhan Karadeniz, Samsunspor'da
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Gökhan Karadeniz, Samsunspor'da

07.01.2021 18:03 | Son Güncelleme: 07.01.2021 18:07
Gökhan Karadeniz, Samsunspor'da

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Atakaş Hatayspor'da forma giyen Gökhan Karadeniz'i kadrosuna kattı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Atakaş Hatayspor'da forma giyen Gökhan Karadeniz'i kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Gökhan Karadeniz, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'a imza attı. Anlaşmayı sosyal medya hesabından duyuran Yılport Samsunspor, şu açıklamayı yaptı: "Kulübümüz, Süper Lig'de Atakaş Hatayspor takımında forma giyen Gökhan Karadeniz ile 2,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. 30 yaşındaki hücum oyuncusu Gökhan Karadeniz'in camiamıza hayırlı olmasını dileriz."


Gökhan Karadeniz, Samsunspor'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan İÇKİLLİ

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