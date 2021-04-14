Gökhan Gönül sakatlığı sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Süper Lig'de zirve yarışını bırakmayan Fenerbahçe'ye tecrübeli yıldızı Gökhan Gönül'den kötü haber geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Gönül'ün arka adalesinde 2.derece kısmi yırtık tespit edildiği açıklandı. 36 yaşındaki futbolcunun sakatlığa bağlı olarak 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Süper Lig'de 34. haftada Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de Gökhan Gönül sakatlandı.
3 HAFTA YOK
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Gökhan Gönül'ün Acıbadem Altunizade Hastanesinde çekilen MR sonucunda; Arka adale üst yapışma yeri Grade 2 kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi. 36 yaşındaki tecrübeli futbolunun 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.