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Gökhan Çıra'ya tepki, bu kez eski G.Saraylı yıldızın eşinden geldi!

Galatasaray ile Tuzlaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası rövanş mücadelesinde gündem olan ve dün gece Muslera ile tünelde tartışma yaşayan Gökhan Çıra'ya tepkiler çığ gibi sürüyor. Galatasaraylı eski oyuncu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta da konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

18.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:37
Gökhan Çıra'ya tepki, bu kez eski G.Saraylı yıldızın eşinden geldi!

Tuzlaspor-Galatasaray maçında yaşanan kavga ve sonrasında yaptığı açıklamalarla gündeme oturan 'ya bir yanıt da Galatasaray'ın eski futbolcusu 'nın eşi Derya Balta'dan geldi.

Hakan Balta'nın eşi Derya Balta, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Gökhan Çıra'ya yönelik şu sözleri yazdı:

"Bakınız burası Metin Oktay Tesisleri'nin girişi, Akademinin olduğu nokta. Evimden sonra en çok geldiğim yer. Binlerce çocuğun hayalinin olduğu yer. Burada büyümenin ne demek olduğunu karakterli insanlar anlayabilir. Büyüdüğünü zannetmek de ayrı bir durum"


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: Gökhan Çıra'ya tepki, bu kez eski G.Saraylı yıldızın eşinden geldi!
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HABER YORUMLARI (12)

  • DOMBALAK MELO:
    Yenilğiyi hazmedemediler. Yedek kadroyla çıkan galatasarayı yenince güzelde as kadroyla galatasaraya yenilincemi kötü oldu. Galatasaray isteseydi as kadroyla çıkıp 2 maçıda tarihi farkla kazanabilirdi.
    Cevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır
  • DOMBALAK MELO:
    Yenilğiyi hazmedemediler. Yedek kadroyla çıkan galatasarayı yenince yenince güzelde as kadroyla galatasaraya yenilincemi kötü oldu. Galatasaray isteseydi as kadroyla çıkıp 2 maçıda tarihi farkla kazanabilirdi.
    Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
  • FATİH TERİM:
    tuzla büyük bir bayrama hazırlanıyordu 2 . pendik faciası olarak tarihe geçeceklerini sanıyorlardı caps de hazırlamışlardı hepsi ellerinde patladı hevesleri kursaklarında kaldı birileri sevinemedi tüm kavga bu
    Cevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
  • MUSTAFA ŞENER:
    Gökhan çıra kimdir. ki fatih hocaya dil uzatabiliyoır. Herhalde meşhur olmak istiyor. Meşhur olmanın başka yolları var
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  • ULTRAKEDİ:
    Ulan bu cinconlular hem ahlaksızlık yapıyorlar hem de yaptıklarının doğru olduğunu lanse etmek için algı yapıyorlar. İğrençsiniz cidden.
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