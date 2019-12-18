Gökhan Çıra'ya tepki, bu kez eski G.Saraylı yıldızın eşinden geldi!
Galatasaray ile Tuzlaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası rövanş mücadelesinde gündem olan ve dün gece Muslera ile tünelde tartışma yaşayan Gökhan Çıra'ya tepkiler çığ gibi sürüyor. Galatasaraylı eski oyuncu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta da konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.
Tuzlaspor-Galatasaray maçında yaşanan kavga ve sonrasında yaptığı açıklamalarla gündeme oturan Gökhan Çıra'ya bir yanıt da Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta'dan geldi.
Hakan Balta'nın eşi Derya Balta, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Gökhan Çıra'ya yönelik şu sözleri yazdı:
"Bakınız burası Metin Oktay Tesisleri'nin girişi, Akademinin olduğu nokta. Evimden sonra en çok geldiğim yer. Binlerce çocuğun hayalinin olduğu yer. Burada büyümenin ne demek olduğunu karakterli insanlar anlayabilir. Büyüdüğünü zannetmek de ayrı bir durum"
Haber Videosu: Gökhan Çıra'ya tepki, bu kez eski G.Saraylı yıldızın eşinden geldi!
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Yenilğiyi hazmedemediler. Yedek kadroyla çıkan galatasarayı yenince güzelde as kadroyla galatasaraya yenilincemi kötü oldu. Galatasaray isteseydi as kadroyla çıkıp 2 maçıda tarihi farkla kazanabilirdi.Cevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır
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Yenilğiyi hazmedemediler. Yedek kadroyla çıkan galatasarayı yenince yenince güzelde as kadroyla galatasaraya yenilincemi kötü oldu. Galatasaray isteseydi as kadroyla çıkıp 2 maçıda tarihi farkla kazanabilirdi.Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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bu çıra denen velet meşhur olma peşindeCevap Yaz 11 2 Yayından Kaldır
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baktı selin meşhur edemedi bu yola başvurduCevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır
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tuzla büyük bir bayrama hazırlanıyordu 2 . pendik faciası olarak tarihe geçeceklerini sanıyorlardı caps de hazırlamışlardı hepsi ellerinde patladı hevesleri kursaklarında kaldı birileri sevinemedi tüm kavga buCevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
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Gökhan çıra kimdir. ki fatih hocaya dil uzatabiliyoır. Herhalde meşhur olmak istiyor. Meşhur olmanın başka yolları varCevap Yaz 10 4 Yayından Kaldır
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Ulan bu cinconlular hem ahlaksızlık yapıyorlar hem de yaptıklarının doğru olduğunu lanse etmek için algı yapıyorlar. İğrençsiniz cidden.Cevap Yaz 4 7 Yayından Kaldır
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Gökhan çıra kimin kuklası , kim oluyorki fatih hocaya dil uzatsın. Haddini bilCevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
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bu adam meşhur olma peşindeCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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bence kendi teknik kadrosuna gönderme yapıyorCevap Yaz 6 Yayından Kaldır