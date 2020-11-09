Gökhan Akkan ve Abdülkadir Ömür milli kadrodan çıkarıldı, Altay Bayındır kadroya dahil edildi

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda beklenmeyen değişiklikler yaşandı. Kaleci Gökhan Akkan ile hücum oyuncusu Abdülkadir Ömür, sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkarılırken Fenerbahçeli Altay Bayındır kadroya dahil edildi.

Hırvatistan, Rusya ve Macaristan'la oynayacağı karşılaşmalar için dün akşam Riva'da kampa giren A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

ALTAY BAYINDIR KADRODA

Kaleci Gökhan Akkan ve orta saha oyuncusu Abdülkadir Ömür, tıbbi sebeplerle aday kadrodan çıkarıldı. Ümit Milli Takım'a çağrılan kaleci Altay Bayındır ise A Millî Takım kadrosuna dâhil edildi.

Abdülkadir Ömür'ün yerine herhangi bir ismin aday kadroya çağrılıp çağrılmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.