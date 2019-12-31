: Gökdeniz Karadeniz: "Arda önce kendini Başakşehir'de ispat etmeli" | Skorer Özel

31.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:46

Trabzonspor altyapısından yetiştikten sonra kulüp tarihinin en parlak oyuncularından biri olarak Rubin Kazan'a giden Gökdeniz Karadeniz, efsane olduğu 61 numaralı formasının geçen sene emekliye ayrılmasıyla futbol kariyerini noktaladı ve 10 aydır da İstanbul'daki yeni hayatına adapte olmaya çalışıyor. Karadeniz ile hem Trabzon hem de Rusya günlerini, kariyer planlarını ve ligin genelini değerlendirdik…

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