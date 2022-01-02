Gökçebey Belediyespor: 11 Nebioğlu Gençlikspor: 0 - Haberler Spor
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Gökçebey Belediyespor: 11 Nebioğlu Gençlikspor: 0

Gökçebey Belediyespor: 11 Nebioğlu Gençlikspor: 0
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Zonguldak'ta oynanan 1.Amatör Lig'de Gökcebey Belediyespor, karşılaştığı Nebioğlu Gençlik Spor'u farklı mağlup etti.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta oynanan 1. Amatör Lig'de Gökcebey Belediyespor, karşılaştığı Nebioğlu Gençlik Spor'u farklı mağlup etti.

Kendi saha ve seyircisi önünde oynayan Gökçebey Belediyespor üstün performansıyla dikkat çekti. Maça etkili pozisyonlarla başlayan Gökçebey; ilk yarıyı 4-0 önde kapatmayı bildi. Öte yandan 90 dakika takımını yalnız bırakmayan Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk iyi futbol sergileyen takımını ve kulüp hocası Oğuz Yılmaz'ı tebrik etti.

Gökçebey Belediyespor'un golleri ise Ufuk (2), Muhammed (2), Ogün, Emre, Enes, Okay, Erkan, Mehmet Ali, Tuncay'dan geldi. - ZONGULDAK

Gökçebey Belediyespor: 11 Nebioğlu Gençlikspor: 0

Gökçebey Belediyespor: 11 Nebioğlu Gençlikspor: 0

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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