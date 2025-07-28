Kripto para dünyasının tanınan isimlerinden ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer ile ilgili ortaya atılan iddialar, kamuoyunun dikkatini çekti. Sosyal medyada yayılan haberlerin ardından "Gökalp İçer neden gözaltına alındı?" ve "ICRYPEX'in Başkanı ne yaptı?" soruları gündemin en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. Peki, Gökalp İçer neden gözaltına alındı? ICRYPEX'in Başkanı Gökalp İçer ne yaptı? İşte, detaylar…

GÖKALP İÇER NE YAPTI, NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

ICRYPEX'in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, son günlerde kamuoyunun gündeminden düşmeyen bir olayla adını duyurdu. İddialara göre, İçer'in İstanbul'daki evinde genç bir kadın avukatla birlikte bulunduğu sırada uyuşturucu madde kullanıldığı ve avukatın fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kadının beyin ölümünün gerçekleştiği açıklandı.

Gökalp İçer neden gözaltına alındı

Olayın ardından İçer, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında uyuşturucu madde kullanımı, ihmal sonucu ölüm ve olası suç unsurları araştırılıyor. Gökalp İçer'in emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili resmi açıklamalar ve adli süreç yakından takip ediliyor.