Gökalp İçer kimdir, Gökalp İçer kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Gökalp İçer kimdir, Gökalp İçer kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
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Türkiye'nin kripto para ekosistemine yön veren isimlerinden biri olan Gökalp İçer, aynı zamanda ICRYPEX Kripto Borsa platformunun kurucusu ve CEO'sudur. Hem askerî disiplini hem de finansal piyasalardaki deneyimiyle, Türkiye'de fintech alanında fark yaratan isimlerden biri olmuştur. Gökalp İçer kimdir, Gökalp İçer kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

1982 yılında İzmir'de doğan İçer, kariyerine askerî eğitimle başlamış, ardından finansal teknoloji dünyasına adım atarak dikkat çeken bir dönüşüm gerçekleştirmiştir. Bugün hem Türkiye'de hem de yurt dışında adından söz ettiren bir girişimci konumundadır. Peki, Gökalp İçer kimdir, Gökalp İçer kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

GÖKALP İÇER KİMDİR?

Türkiye'nin kripto para ekosistemine yön veren isimlerinden biri olan Gökalp İçer, aynı zamanda ICRYPEX Kripto Borsa platformunun kurucusu ve CEO'sudur. Hem askerî disiplini hem de finansal piyasalardaki deneyimiyle, Türkiye'de fintech alanında fark yaratan isimlerden biri olmuştur.

1982 yılında İzmir'de doğan İçer, kariyerine askerî eğitimle başlamış, ardından finansal teknoloji dünyasına adım atarak dikkat çeken bir dönüşüm gerçekleştirmiştir. Bugün hem Türkiye'de hem de yurt dışında adından söz ettiren bir girişimci konumundadır.

Gökalp İçer'in hayatında disiplin, liderlik ve görev bilinci çocuk yaşlarda kazandığı değerlerdir. Eğitimine Maltepe Askerî Lisesi'nde başlayan İçer, ardından Kara Harp Okulu'nu başarıyla tamamlamış ve Piyade Teğmen rütbesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri saflarına katılmıştır.

Komando eğitimi aldıktan sonra Güneydoğu Anadolu bölgesinde ve sınır ötesinde operasyonlara katılarak görev yapmıştır. 2007 yılında, kendi isteğiyle ordudan ayrılmıştır. Bu süreç, sivil hayatta kurumsal başarılarla devam edecek bir kariyerin ilk adımı olmuştur.

Askerlikten sonra yönünü finansal piyasalara çeviren İçer, döviz ve sermaye piyasalarında uzmanlaştı. Özellikle forex piyasalarında trader olarak başladığı kariyeri, kısa sürede farklı aracı kurumlarda üst düzey pozisyonlara taşındı.

Bu süreçte finans mühendisliği üzerine yüksek lisans yaparak akademik altyapısını da güçlendirdi. Türkiye'de yatırımcı eğitimi, piyasa analizleri ve stratejik karar alma alanlarında deneyim kazanan İçer, birçok kurumda hem yönetici hem de eğitmen olarak görev aldı.

2018 yılında kendi girişimi olan ICRYPEX'i kuran Gökalp İçer, Türkiye merkezli ve tamamen yerli yazılım altyapısına sahip bir kripto para borsası inşa etti. ICRYPEX, kullanıcı dostu arayüzü, hızlı işlem kapasitesi ve güvenlik protokolleriyle kısa sürede büyüme gösterdi.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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