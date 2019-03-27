Son Dakika! Göçmenler Libya Açıklarında Kendilerini Kurtaran Gemiyi Kaçırdı
Son Dakika! Türkiye'den yola çıkan bir gemi, Libya açıklarında kurtardığı göçmenler tarafından kaçırıldı. Göçmenlerin kaçırdıkları gemi Malatya'ya götürmek istedikleri iddia edildi.
İtalyan basınının haberine göre, Türkiye'den yola çıkan tanker, Libya açıklarında kurtardığı göçmenler tarafından kaçırıldı.
GEMİ TÜRK FİRMASI TARAFINDAN SATIN ALINDI
Göçmenlerin, kaçırdıkları 'El Hiblu 1' adlı gemiyi Malta'ya götürmek istedikleri iddia edildi. Kaçırılan geminin Palau bayraklı geminin 11 Mart'ta bir Türk firması tarafından satın alındığı kaydedildi.
Gemide çalışan Türk mürettebatın sağlık durumuyla ilgili net bir bilgi bulunmuyor.