GMG Kastamonuspor'a haciz şoku
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GMG Kastamonuspor'a haciz şoku

GMG Kastamonuspor'a haciz şoku
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Yılmaz - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig takımlarından GMG Kastamonuspor'a, eski çalışanının alacakları nedeniyle haciz uygulandı.

TFF 2'nci Lig takımlarından GMG Kastamonuspor'a, eski çalışanının alacakları nedeniyle haciz uygulandı.GMG Kastamonuspor'da geçmiş dönemde çalışan kadın aşçı, toplam 50 bin liralık alacağını tahsis edemeyince kulübü icraya verdi. Kuzeykent Mahallesi'nde bulunan İsmail Dikmenli Tesisleri'ne öğle saatlerinde gelen icra memurları, haciz işlemi gerçekleştirdi. Kulübün kullandığı tesisin spor salonu ve toplantı odalarında bulunan eşyalar haczedildi ve kamyona yüklenip satış için bekleyeceği depoya kaldırıldı.


GMG Kastamonuspor'a haciz şoku

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Yılmaz

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