Antalya'da düzenlenen Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası 2'nin üçüncü gününde TOFAŞ, Zalgiris Kaunas'ı 71-57, Anadolu Efes ise Lokomotiv Kuban'ı 97-67 mağlup etti.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda, TOFAŞ, Zalgiris Kaunas ile son sezonun Avrupa ve Türkiye Ligi şampiyonu Anadolu Efes ise Lokomotiv Kuban ile karşılaştı.

Karşılaşmalarda TOFAŞ, Zalgiris Kaunas'ı 71-57, Anadolu Efes ise Lokomotiv Kuban'ı 97-67 mağlup etti.

Dört takımın katıldığı turnuvanın ikincisi 12 Eylül'de tamamlanacak.