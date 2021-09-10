Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası 2 - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası 2

AA / Mustafa Çiftçi - Haberler | Spor
Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası 2

Antalya'da düzenlenen Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası 2'nin üçüncü gününde TOFAŞ, Zalgiris Kaunas'ı 71-57, Anadolu Efes ise Lokomotiv Kuban'ı 97-67 mağlup etti.

Antalya'da düzenlenen Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası 2'nin üçüncü gününde TOFAŞ, Zalgiris Kaunas'ı 71-57, Anadolu Efes ise Lokomotiv Kuban'ı 97-67 mağlup etti.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda, TOFAŞ, Zalgiris Kaunas ile son sezonun Avrupa ve Türkiye Ligi şampiyonu Anadolu Efes ise Lokomotiv Kuban ile karşılaştı.

Karşılaşmalarda TOFAŞ, Zalgiris Kaunas'ı 71-57, Anadolu Efes ise Lokomotiv Kuban'ı 97-67 mağlup etti.

Dört takımın katıldığı turnuvanın ikincisi 12 Eylül'de tamamlanacak.

AA / Mustafa Çiftçi - Spor Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Rüya Tabirleri Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Derya Baykal
Spor Ozan Tufan Lionel Messi Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Rüya Tabirleri Gazeteler Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası 2 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 21:05:28. #1.12#