Glasgow Rangers - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Glasgow Rangers - Galatasaray maçı muhtemel 11'i
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Glasgow Rangers - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Glasgow Rangers - Galatasaray maçı muhtemel 11'i

29.09.2020 15:38 | Son Güncelleme: 29.09.2020 15:55
Glasgow Rangers - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Glasgow Rangers - Galatasaray maçı muhtemel 11'i

UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme maçı için Gladgow ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Glasgow Rangers - Galatasarayr hakemi kim? Futbol tutkunlarının merakla beklediği mücadele Perşembe akşamı ekranlarda olacak. Glasgow Rangers - Galatasaray maçı canlı takip haberimizde.

Glasgow Rangers - Galatasaray, UEFA Avrupa Lig'in ön eleme mücadeleleriyle ekrana geliyor. Glasgow Rangers'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek maçın hakemi de merak konusu oldu. Öte yandan Glasgow Rangers ve Galatasaray ilk 11'leri de araştırılanlar arasında. Glasgow Rangers - Galatasaray maçı şifresiz mi? Glasgow Rangers - Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte, detaylar...

GLASGOW RANGERS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sarı kırmızılı takım, ön eleme maçlarında Glasgow Rangers'a konuk oluyor. Merakla beklenen maç, 1 Ekim Perşembe günü saat 21:45'de spor severlerin karşısında olacak.

GLASGOW RANGERS - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

İki takım arasında gerçekleşecek UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçı, Ibrox Stadyumu Glasgow'da oynanacak. Maç ise Smart Spor HD'den şifreli ve canlı olarak ekrana gelecek.

Letonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Andris Treimanis'in görev alacağı maçta yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs olacak.

GLASGOW RANGERS - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11

Galatasaray: Fatih Öztürk, Omar, Luyindama, Marcao, Martin Linnes, Taylan, Etebo, Feghouli, Belhanda, Emre Kılınç, Mbaye Diagne.


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Haber Yorumları (2)
BENGİ: şifreli kanal yapmayın ya
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EDF: fenerbahçe maçından sonra bunu alın artık
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500
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