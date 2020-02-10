'Robin Hood' olarak bilinen yardımsever bu kez 30 bin liralık borcu kapattı

10.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:14

Son olarak depremin vurduğu Elazığ'da yardım elini uzatan gizemli hayırsever şimdi de Çorum'da yardım etti.

30 BİN LİRALIK BORÇ ÖDEDİ

Robin Hood olarak bilinen hayırsever, Sungurlu'da birden fazla bakkala giderek 80 kişinin 30 bin liralık borcunu ödedi. İlçede kimliği gizli tutulan bir hayırsever, mahalle bakkallarına borcu olanların borçlarını ödedi. Bakkala borcunu ödemek için gelen vatandaşlar ise borçlarının olmadığını duyunca sevinçten havaya uçtu.

"BORÇLU OLANLAR DURUMA ÇOK SEVİNDİ"

Borcunu ödemeye gelenlere durumu anlatan mahalle bakkalları, vatandaşların çok sevindiğini söyleyerek, "2019 yılından borcu olanlar vardı. Durumları iyi olmayan vatandaşlarımız borçlarını ödemekte güçlük çekiyordu. Bu duruma çok sevindiler. Allah razı olsun dediler. İnşallah bu iş öncü olur da böyle hayırseverlerin sayısı çoğalır" şeklinde konuştular.

"HAYIRSEVERLERİN SAYISI AZALDI"

Mahalle sakinleri ise, "Böyle hayırseverlerden Allah razı olsun. Bu zamanda sayıları azaldı. Bu olayları görmek gerçekten çok güzel. Herkesin örnek alması gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA