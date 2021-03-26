Giresunsporlu futbolcu Mehmet Taş: "Şampiyonluk kupasını bu şehre getireceğiz"
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Giresunsporlu futbolcu Mehmet Taş: "Şampiyonluk kupasını bu şehre getireceğiz"

Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Spor
Giresunsporlu futbolcu Mehmet Taş: 'Şampiyonluk kupasını bu şehre getireceğiz'

TFF 1. Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un orta saha oyuncusu Mehmet Taş, 44 yıllık Süper Lig hayalini gerçekleştirmek için sezon sonuna kadar mücadelelerini sürdüreceklerini bildirdi.

TFF 1. Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un orta saha oyuncusu Mehmet Taş, 44 yıllık Süper Lig hayalini gerçekleştirmek için sezon sonuna kadar mücadelelerini sürdüreceklerini bildirdi.

Mehmet Taş, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, ligde son 7 haftaya girildiğini ve bu karşılaşmalara odaklandıklarını belirtti.

Her maçın kendileri için adeta final niteliğinde olduğuna vurgu yapan 30 yaşındaki futbolcu, "Ligin sonuna kadar şampiyonluk için elimizden gelen her şeyi ortaya koymamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Camia ve Giresunluların beklentilerini bildiklerini aktaran Mehmet Taş, şunları kaydetti:

"Takım olarak sezon başındaki disiplinli ve kararlı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Motivasyonumuzu hep en üst seviyede tutmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Giresunspor, 44 yıllık bir özlemle Süper Lig hayali kuran bir takım. Bizler bunun farkındayız ve bu sezon şampiyonluk kupasını bu şehre getireceğiz."

Mehmet Taş, taraftarlara kendilerine daha fazla destek olmaları çağrısında da bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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