Giresunspor Süper Lig'de puanla tanışamadı! Alanya'da Emre Akbaba siftah yaptı - Haberler Spor
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Giresunspor Süper Lig'de puanla tanışamadı! Alanya'da Emre Akbaba siftah yaptı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Giresunspor Süper Lig'de puanla tanışamadı! Alanya'da Emre Akbaba siftah yaptı

Süper Lig'de 4. haftanın karşılaşmasında Alanyaspor, evinde Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Gol 8'de Awaziem'den gelirken, G.Saray'dan kadroya katılan Emre Akbaba ilk maçında asist yaptı. Ligin yeni takımı Giresun ise üst üste 4. maçını da kaybetti.

Alanya'nın yeni Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, ilk Giresunspor Süper Lig'de puanla tanışamadı! Alanya'da Emre Akbaba siftah yaptımaçına galibiyetle başladı. Alanya, evinde Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmadaki tek golü 8. dakikada Awaziem kaydetti. İlk maçına çıkan Emre Akbaba da asisti yaptı.

Giresunspor Süper Lig'de puanla tanışamadı! Alanya'da Emre Akbaba siftah yaptı

GİRESUN PUANA HASRET

Giresunspor, yeni yükseldiği Süper Lig'e kabus gibi senaryo ile başladı. Karadeniz ekibi üst üste 4. maçında da puan göremedi.

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Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Haber: Giresunspor Süper Lig'de puanla tanışamadı! Alanya'da Emre Akbaba siftah yaptı - Haberler Spor
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