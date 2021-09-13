Giresunspor Süper Lig'de puanla tanışamadı! Alanya'da Emre Akbaba siftah yaptı

Alanya'nın yeni Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, ilk Giresunspor Süper Lig'de puanla tanışamadı! Alanya'da Emre Akbaba siftah yaptımaçına galibiyetle başladı. Alanya, evinde Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmadaki tek golü 8. dakikada Awaziem kaydetti. İlk maçına çıkan Emre Akbaba da asisti yaptı.

GİRESUN PUANA HASRET

Giresunspor, yeni yükseldiği Süper Lig'e kabus gibi senaryo ile başladı. Karadeniz ekibi üst üste 4. maçında da puan göremedi.

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