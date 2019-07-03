Giresunspor, Raul Rusescu'yu transfer etti
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, forvet oyuncusu Raul Rusescu'yu transfer etti.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, forvet oyuncusu Raul Rusescu'yu transfer etti.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 30 yaşındaki Romanyalı forvet Raul Rusescu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Rusescu, kariyerinde Sevilla, Braga, Steaua Bükreş gibi Avrupa kulüplerinin yanı sıra Türkiye'de Osmanlıspor forması giymişti.
Kaynak: AA
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