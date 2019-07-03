Giresunspor, Raul Rusescu'yu transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, forvet oyuncusu Raul Rusescu'yu transfer etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 30 yaşındaki Romanyalı forvet Raul Rusescu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Rusescu, kariyerinde Sevilla, Braga, Steaua Bükreş gibi Avrupa kulüplerinin yanı sıra Türkiye'de Osmanlıspor forması giymişti.

Kaynak: AA