Giresunspor, Raul Rusescu'yu transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, forvet oyuncusu Raul Rusescu'yu transfer etti.

Giresunspor, Raul Rusescu'yu transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, forvet oyuncusu Raul Rusescu'yu transfer etti.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 30 yaşındaki Romanyalı forvet Raul Rusescu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Rusescu, kariyerinde Sevilla, Braga, Steaua Bükreş gibi Avrupa kulüplerinin yanı sıra Türkiye'de Osmanlıspor forması giymişti.

Kaynak: AA
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