Giresunspor, Orhan Aktaş'ı renklerine bağladı

Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Giresunspor, Orhan Aktaş ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

Giresunspor, Orhan Aktaş'ı renklerine bağladı
Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Giresunspor, Orhan Aktaş ile 1 yıllık anlaşma sağladı.
Giresunspor, TFF 2'nci Lig takımlarından Bodrum Belediyesi Bodrumspor formasını giyen Orhan Aktaş ile bir yıllık anlaşmaya vardı. Giresunspor resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre savunmanın solunda görev yapan ve daha önceki sezonlarda Denizlispor ve İstanbulspor formalarını giyen 25 yaşındaki futbolcuyla bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.


Kaynak: DHA
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