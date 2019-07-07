Giresunspor, Numan Çürüksu'yu kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, son olarak Osmanlıspor'un kadrosunda yer alan Numan Çürüksu'yu kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, menajeri ile kente gelen Numan Çürüksu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Oyuncunun yarın takımın Erzurum kampına katılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA