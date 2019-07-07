Giresunspor, Numan Çürüksu'yu kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, son olarak Osmanlıspor'un kadrosunda yer alan Numan Çürüksu'yu kadrosuna kattı.

Giresunspor, Numan Çürüksu'yu kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, son olarak Osmanlıspor'un kadrosunda yer alan Numan Çürüksu'yu kadrosuna kattı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, menajeri ile kente gelen Numan Çürüksu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Oyuncunun yarın takımın Erzurum kampına katılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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