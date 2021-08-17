Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet: "Giresunspor eksiklerini tamamlayarak önüne devam edecektir"
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Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet: "Giresunspor eksiklerini tamamlayarak önüne devam edecektir"

Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet: 'Giresunspor eksiklerini tamamlayarak önüne devam edecektir'
Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Spor

Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, "İnşallah önümüzdeki haftalarda bu puan kayıplarını telafi edeceğiz.

Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, "İnşallah önümüzdeki haftalarda bu puan kayıplarını telafi edeceğiz. Giresunspor eksiklerini tamamlayarak önüne devam edecektir." dedi.

Karaahmet, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Maçın içinde her şeyin yaşandığını ifade eden Karaahmet, "10 kişi kalan Giresunspor, ondan önce penaltı pozisyonu. Kaleci Okan'ın çıkardığı pozisyon. Sonra Galatarasay'ın kendi içerisindeki yaşadıkları. Onlara kırmızı kart. Bir maçta herhalde görülebilecek her şey bu maçta görüldü." diye konuştu.

Giresunspor olarak eksiklerinin olduğunu ifade eden Karaahmet, "Henüz katılmayan transferlerimiz var. Zaten onları biliyorduk. Ama kazanmak, puan ya da puanlar almak için çıktığımız maçta maalesef 2-0 kaybettik. Galatasaray önemli bir kulüp. Giresunspor da Süper Lig'de yeni bir şeyler yapmak istiyor. Doğru adımlar attığımızı görüyoruz. Oyuncu arkadaşlarımızı kutladık az önce. Böyle zamanlarda Giresunspor daha iyi takım olabilmek için birbirine daha çok sarılacak. İnşallah önümüzdeki haftalarda bu puan kayıplarını telafi edeceğiz. Giresunspor eksiklerini tamamlayarak önüne devam edecektir." diye konuştu.

Karaahmet, bir gazetecinin, "Galatasaray Başkanı Burak Elmas da Giresunlu. Maçta ne gibi polemikler yaşadınız. Neler oldu?" sorusunu üzerine, "Tabi ki çok ayrı bir heyecan. Onun da aynı şehirden olması ve farklı rakipler olmamız futbolun güzelliği aslında bunlar. İkimiz de kendi takımlarımızı destekledik. Burak Başkan da değerli bir insan. Bizim için Giresunlu olması açısından çok değerli." şeklinde konuştu.

Hüsamettin Tut'un kırmızı kart pozisyonunu da değerlendiren Karaahmet, "Pozisyonu çok fazla izleyemedim. İzleyenler hakemin takdiri diyorlar. Kırmızı kart diyorlar. Hakemin kötü niyeti olmadığını düşünüyorum. Sanırım öyle takdir hakkı kullandı. " açıklamasında bulundu.

Bir gazetecinin Galatasaray oyuncuları arasındaki yaşananları sorması üzerine Karaahmet, "Bunu başkanla konuştuk. Kendisi de ilk defa görmüş böyle bir şeyi. Bizim kırmızı kart daha normal bir şey. Ama onların kırmızı kartı başka şekilde yorumlamak lazım. Tabi bana düşmez. Rakibimizin kendi içerisindeki hesaplaşması. Onların kendi yorumlaması gerekiyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet: "Giresunspor eksiklerini tamamlayarak önüne devam edecektir" - Haberler Spor
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