Giresunspor, Joey Pelupessy'i kadrosuna kattı
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Giresunspor, Joey Pelupessy'i kadrosuna kattı

Giresunspor, Joey Pelupessy'i kadrosuna kattı
Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu - Haberler | Spor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor, Hollandalı futbolcu Joey Pelupessy ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor, Hollandalı futbolcu Joey Pelupessy ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren GZT Giresunspor, son olarak Hollandalı ön libero Joey Pelupessy'i kadrosuna kattı. Yeşil beyazlı kulüp, resmi sosyal medya hesaplarında 'Ailemize hoş geldin' paylaşımını yaparak duyurduğu yeni transferi ile resmi sözleşme imzaladı. 

Geçtiğimiz sezon İngiltere Championship'te Sheffield Wednesday formasıyla 43 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde sözleşmeyi imzalayarak takımla birlikte kamp çalışmalarına katıldı.

Giresunspor, Joey Pelupessy'i kadrosuna kattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu

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