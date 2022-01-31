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Giresunspor'dan Flavio açıklaması Açıklaması

AA, Atakan Çıtlak - Spor
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Giresunspor'dan Flavio açıklaması Açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, Flavio Medeiros da Silva'nın takımdan ayrılacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, Flavio Medeiros da Silva'nın takımdan ayrılacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, bazı internet sitelerinde sezon başında Trabzonspor'dan kiralanan Flavio'nun kulüpten ayrılacağı, Trabzonspor Kulübünün oyuncuyu geri çağıracağı yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, haberlerin tamamen hayal ürünü olduğu ve gerçeği yansıtmadığı kaydedilerek, "Kardeş kulübümüz Trabzonspor'un ne böyle bir arzusu ne de talebi bulunmaktadır. Gerek saha içinde gerekse saha dışındaki performansından oldukça memnun olduğumuz oyuncumuz Flavio, sezon sonuna kadar Giresunspor forması giymeye devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Haberlere itibar edilmemesi istenerek, şunlar aktarıldı:

"Giresunspor'umuza zarar verme arzusundaki kesimler tarafından ortaya atılan maksatlı haberlerin kulübümüzce dikkatle takip edilmekte olduğunun kamuoyunca bilinmesini isteriz. Amacı belli olan bu tip haberlere itibar edilmemesini diliyor, maksatlı yapılan bu gerçek dışı haberlerle ilgili takdiri Giresunspor camiasına bırakıyoruz."

AA / Atakan Çıtlak - Spor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Giresunspor, Spor, Haber

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