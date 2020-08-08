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Giresunspor'da Hakan Karaahmet başkanlığa seçildi

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Giresunspor'da yapılan genel kurulda başkanlığa Hakan Karaahmet seçildi.

Giresunspor'da Hakan Karaahmet başkanlığa seçildi
08.08.2020 21:59 | Son Güncelleme: 08.08.2020 22:03

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Giresunspor'da yapılan genel kurulda başkanlığa Hakan Karaahmet seçildi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Giresunspor'da ertelenen olağanüstü genel kurul, Giresunspor Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Hakan Karaahmet ve Osman Çırak'ın başkan adayı olduğu genel kurulda yönetim kurulu listeleri için üyeler oy verdi. Kullanılan 481 oydan 297'sini Hakan Karaahmet alarak kulübün başkanı seçildi.

Kendisini başkanlık görevine layık gören herkese teşekkür eden Hakan Karaahmet, "Bundan sonra gün bütünlük günüdür. Kazanan Giresunspor oldu, bundan sonra tüm her şeyi geride bırakıyoruz. Hep beraber daha iyi günlere yürüyeceğiz. Kendimize her zaman şunu söyleyelim, Giresunspor varsa her şey geride kalır. Bunu rakibim Osman başkan da biliyor, geçmişte kongrede ben kaybettim, teşekkür ettim ve gittim. O gün o başkan oldu şimdi de kısmet banaymış" dedi.Karaahmet'in yönetim kurulunda şu isimler yer aldı: Hasan Yılmaz, Erol Karadere, Abdüsselam Çağırıcı, Hüseyin Taşkın, Mustafa Tütüncü, İsmail Kurt, Özkan Akıllı, Ferhat Karademir, Tahsin Çoban, Ercan Ayhan, Sinan Akgün, Gürkan Temür, İbrahim İnanç, Şükrü Henden ve Savaş Şahin.BAKAN KASAPOĞLU TEBRİK ETTİGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Giresunspor'da kulüp başkanlığına seçilen Hakan Karaahmet'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı: "Giresunspor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Hakan Karaahmet ve yönetim kurulunu tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum."


Kaynak: DHA

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