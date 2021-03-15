Giresun'da fındık fiyatları 24 lira civarında seyrediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Giresun'da fındık fiyatları 24 lira civarında seyrediyor

15.03.2021 17:32 | Son Güncelleme: 15.03.2021 18:02
Giresun'da fındık fiyatları 24 lira civarında seyrediyor

Giresun'da serbest piyasada fındık fiyatları haftaya 24 liradan giriş yaptı.

Giresun'da serbest piyasada fındık fiyatları haftaya 24 liradan giriş yaptı.

2020 yılı fındık sezonunda 22 liradan başlayan fındık fiyatları bu hafta 24 liradan piyasaya giriş yaptı. Geçtiğimiz Ekim ayında 27 liraya kadar yükselen fiyatlar yıl sonuna doğru 22 lira 50 kuruş seviyelerine kadar düşmüştü. Birkaç aylık sürede sabit seyreden fındık fiyatlarında geçtiğimiz hafta hareketlenme yaşanmaya başladı. Bir önceki haftayı 24 lira 50 kuruştan kapatan fındık fiyatları bu haftaya 24 lira civarında giriş yaptı.

Fındık fabrikası işletmecisi Ekrem Civelekoğlu, fındık fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Fındık fiyatları birkaç aydır 22 lira 50 kuruş, 23 lira civarında seyrediyordu. Geçtiğimiz haftalarda yağan kar nedeniyle fındık piyasasında küçük bir hareketlenme yaşandı. Ortalama 500 metre rakımın üzerindeki fındık bahçelerinde bölgesel olarak zirai don meydana geldi. Ama bu rakımın üzerinde fındık henüz açmadığı için pek etkilenmediğini söyleyebiliriz. Fındık fiyatları geçtiğimiz haftayı 24 lira 50 kuruştan kapattı. Bu haftaya ise 24 lira seviyesinden giriş yaptı" açıklamasında bulundu.

(Rıdvan Öztürk/İHA)

Giresun'da fındık fiyatları 24 lira civarında seyrediyor
Giresun'da fındık fiyatları 24 lira civarında seyrediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ömer Çelik Hulusi Akar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Lady Gaga Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Ferhan Şensoy
Spor Mesut Özil Erol Bulut Abdullah Avcı Josef De Souza Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Giresun'da fındık fiyatları 24 lira civarında seyrediyor - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 18:04:22. #1.14#
title