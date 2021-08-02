Gigi Becali'den olay Morutan yorumu: Onun için 3 milyon euro bile ödemem
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Gigi Becali'den olay Morutan yorumu: Onun için 3 milyon euro bile ödemem

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim'in Morutan transferi için istenen rakamın fazla olduğunu ve futbolcunun sarı-kırmızılı kulübün gündeminde olmadığını söylemesinin ardından FCSB cephesinden çarpıcı bir açıklama geldi. Daha önce yaptığı açıklamada, "Morutan'ı 10 milyon eurodan aşağı satmam" diyen Rumen ekibinin başkanı Gigi Becali, Galatasaray'ın futbolcuya ilgisinin kaybolmasından sonra, "Morutan'ın son 3 maçtaki performansına ben de 3 milyon euro ödemezdim" dedi.

Galatasaray'da Morutan transferi futbolcu için istenen astronomik rakam sonrasında rafa kalktı. Rumen futbolcuya sarı-kırmızılı kulübün ilgisinin kaybolmasının ardından Steaua Bükreş Başkanı Becali'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

YAKINDA BOMBA GİBİ OYNAMAYA DEVAM EDER

Steaua Bükreş Başkanı Becali yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın durumunu anlıyorum. Morutan'ın son 3 maçtaki performansına ben de 3 milyon euro ödemezdim. Ancak, şu anda onun için 8 milyonu kabul etmeyeceğim. Yakında bomba gibi oynamaya devam eder." ifadelerini kullandı.

Gigi Becali'den olay Morutan yorumu: Onun için 3 milyon euro bile ödemem
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