Gigi Becali'den olay Morutan yorumu: Onun için 3 milyon euro bile ödemem

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim'in Morutan transferi için istenen rakamın fazla olduğunu ve futbolcunun sarı-kırmızılı kulübün gündeminde olmadığını söylemesinin ardından FCSB cephesinden çarpıcı bir açıklama geldi. Daha önce yaptığı açıklamada, "Morutan'ı 10 milyon eurodan aşağı satmam" diyen Rumen ekibinin başkanı Gigi Becali, Galatasaray'ın futbolcuya ilgisinin kaybolmasından sonra, "Morutan'ın son 3 maçtaki performansına ben de 3 milyon euro ödemezdim" dedi.