Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz gözaltına alındı
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Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz gözaltına alındı

Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük arasında oynanan maçın ardından stat koridorunda olay çıktı.

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük arasında oynanan maçın ardından stat koridorunda olay çıktı. Ndao'ya saldırdığı iddia edilen Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz gözaltına alındı.

Süper Lig'in 41. haftasında Karagümrük, Beşiktaş deplasmanında 2-1 kazanırken, karşılaşmanın ardından olaylar çıktı. Maçın bitiminin ardından stat koridorunda, otobüslerin bulunduğu bölümde de tartışma yaşandı. Takım otobüsüne giden Ndao ile Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz arasında çıkan tartışmada, Karagümrüklü oyuncu Koray Altınay araya girdi. Yaşanan gelişmenin ardından Ndao, Hakan Korkmaz'dan şikayetçi olurken, spor şubeye bağlı polisler Korkmaz'ı gözaltına aldı

(Bozhan Memiş/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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