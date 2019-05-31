Gheorghe Hagi dev transferi duyurdu! Ianis Hagi, Ajax ile anlaştı!

Viitorul'da oynayan Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'nin Galatasaray ile anlaşması beklenirken Ajax'a transfer olacağı öğrenildi. Fatih Terim'in renklerine bağlamayı düşündüğü Ianis Hagi, Ajax'da oynayacak mı?

'ANLAŞMAYA ÇOK YAKINIZ'

Viitorul'ın hem sahibi hem de teknik direktörü Gheorghe Hagi, kendi kulübünde oynayan oğlunun transfer haberi ile alakalı, "Ajax ile Ianis Hagi için anlaşmaya çok yakınız. Ianis'in Ajax'ta oynayacak olması benim için sıra dışı bir durum. Ianis, Romanya'nın Xavi'si gibidir." açıklamasında bulundu.

2 MİLYON BONSERVİS ÜCRETİ İLE BİTECEK

Hollanda ve Romen basınında, Ajax'ın Ianis Hagi transferini 2 milyon euro bonservis ücretiyle bitireceği, futbolcunun kulübü Viitorul'un anlaşma gereği bir önceki kulübü Fiorentina'ya yüzde 25 pay ödeyeceği yer aldı. Ajax, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası başlamadan önce anlaşmayı resmileştirmek peşinde.

Öte yandan imparator Fatih Terim'in, Türkiye'ye geldiğinde Gheorghe Hagi ile görüştüğü ve Ianis'i satmayı düşündüğünde haber vermesini istediği öne sürülmüştü.

IANİS HAGİ GOL VE ASİSTLERİ

1998 İstanbul doğumlu olan Romen futbolcu Ianis Hagi, kariyerinde Viitorlu dışında Fiorentina'da da top koşturdu. Ianis Hagi, bu sezon forma giydiği 36 resmi maçta 14 gol atıp 6 asist yaptı.