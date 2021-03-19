Gezi Parkı'nın mülkiyeti, İBB'den alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi

Medyascope'un haberine göre; tapuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilmiş olan ve mülkiyeti İBB'de bulunan Taksim Gezi Parkı, geçen hafta alınan kararla Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Devir işlemi ise Vakıflar Kanunu 30. maddeye dayandırılıyor.

30. MADDE NE DİYOR?

Vakıflar Kanunu 30. maddede "Vakıf yoluyla meydana gelip de her ne suretle olursa olsun Hazine, belediye, özel idarelerin veya köy tüzel kişiliğinin mülkiyetine geçmiş vakıf kültür varlıkları mazbut vakfına devrolunur" ifadesi yer alıyor.