Gerileme: Divock Origi Liverpool'u AC Milan'a Sıfırladı
AC Milan'a karşı düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası fikstüründen bu Divock Origi hedefini izleyin. Origi golü 2-0 kazandı, Roberto Firmino Liverpool, Santa Clara, California'daki diğer golü attı.
AC Milan'a karşı düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası fikstüründen bu Divock Origi hedefini izleyin. Origi golü 2-0 kazandı, Roberto Firmino Liverpool, Santa Clara, California'daki diğer golü attı.
Kaynak: Dugout
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