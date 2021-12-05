Geri dönüşün fitilini Merih Demiral yaktı! Atalanta zirve yarışında Napoli'yi perişan etti

İtalya Serie A'nın 16. haftasında Napoli, Atalanta'yı konuk etti. Atalanta öne geçtiği maçta geri düşmesine rağmen mücadeleyi 3-2 kazanmasını bildi.

MERİH DEMİRAL TOPU TAVANA ASTI

Karşılaşmanın 7. dakikasında Malinovsky'nin golüyle öne geçen Atalanta'ya cevabı 40. dakikada Zielinsky verdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İkinci yarı Napoli, Mertens'in 47. dakikadaki golüyle öne geçti. 66. dakikada sahneye çıkan Merih Demiral, savunma arkasına başarılı bir koşu yaptı ve Toloi'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Milli futbolcumuz, sağ çaprazdan yaptığı harika vuruşla topu tavana astı ve skora dengeyi getirdi. 71. dakikada ise Freuler Atalanta'yı öne geçirdi ve galibiyeti getiren isim oldu.

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