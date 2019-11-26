"Gerçeklerin bir gün mutlaka gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu var"

26.11.2019 13:53 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:53

Akşener, "Muhalefet partilerinin sağlığı ve sıhhatiyle zerre ilgilenmeyen iktidar medyasının, CHP ile ilgili hassasiyeti gözlerimi yaşarttı. Meğer yandaş kalemler ve havuz medyası CHP'yi ne çok seviyormuş. Unutmayalım ki gerçeklerin bir gün mutlaka gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu vardır." dedi.