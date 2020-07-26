Genoa'ya 2 gol atan Inter'li Lukaku, 70 yıllık rekora ortak oldu
Serie A'nın 36. haftasında Genoa'ya iki gol atan yıldız futbolcusu Romelu Lukaku, lige 1950 yılından sonra deplasmanda 15 gole ulaşan ilk Interli futbolcu olmayı başardı.
26.07.2020 19:39 | Son Güncelleme: 26.07.2020 19:56
Inter, Serie A'nın 36. hafta mücadelesinde deplasmanda Genoa'yı 3-0 mağlup ederek, Juventus'un hemen ardından 2. sıradaki yerini korudu.
Inter'e galibiyeti getiren golleri 34. ve 90+3. dakikada Romelu Lukaku, 83. dakikada ise Alexis Sanchez kaydetti.
Romelu Lukaku, aynı zamanda Serie A'da 70 yıl sonra deplasmanda 15 gole ulaşan ilk Interli futbolcu oldu. Stefano Nyers, 1950 yılında bu rekora ulaşan ilk oyuncu olmuştu.