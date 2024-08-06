Ulaştırma Bakanlığı'ndan turist taşıyan araçlara denetim

Ulaştırma Bakanlığı'ndan turist taşıyan araçlara denetim
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Ulaştırma Bakanlığı'ndan turist taşıyan araçlara denetim
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denetim Ekipleri, Manavgat'ta turist taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Yolcu bildirimi yapmayan 2 araca 6 bin 165 TL uyarı cezası uygulandı.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan turist taşıyan araçlara denetim

2 araca 6 bin 165'er TL uyarı cezası uygulandı

ANTALYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denetim Ekipleri tarafından Manavgat'ta turist taşımacılığı yapan araçlara yönelik D-2 Yetki Belgesi Denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde Ulaştırma Bakanlığı'na yolcu bildirimi yapmadığı belirlenen araçlara araç başı 6 bin 165 TL uyarı cezası uygulandı.

Korsan taşımacılık faaliyetlerinin önüne geçilebilmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Antalya 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri Manavgat'ta turist taşımacılığı faaliyetinde bulunan araçlara yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu Titreyengöl Asayiş Noktası önünde Jandarma Trafik ekiplerinin trafik uygulaması yaptığı noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denetim Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde Turizmde Yolcu Taşımacılığı D-2 Yetki Belgesi, SRC Belgesi ve taşınan yolcuların Ulaştırma Bakanlığı'na bildirilip bildirilmediği denetlendi.

Bildirim yapmayan 2 araca ceza kesildi

Denetlenen 50'den fazla tur aracının tamamında D-2 ve SRC Belgelerinin tam olduğu belirlenirken yolcu bildirimi yapmadığı belirlenen 2 araca 6 bin 165 TL değerinde 15'er uyarı cezası uygulandı. Denetimlerin aralıksın devam edeceğini belirten yetkililer uyarı cezasını ödemeyenlerin 150 puana ulaşması durumunda D-2 belgesinin iptal edildiğini dile getirdiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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